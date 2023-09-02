Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России овладели двумя опорными пунктами украинский войск и отразили пять контратак противника на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что потери ВСУ составили до роты военнослужащих. Кроме того, в районе сел Ковшаровка и Подолы были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20, а рядом с Ковалевкой и Краснореченским расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил два беспилотника «Лелека-100» и «Валькирия».

Напомним, Министерство обороны России ранее сообщило, что российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. В ходе безуспешного наступления Киева в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка украинские войска потеряли до 50 бойцов, а также три гаубицы, в том числе самоходную установку Krab .