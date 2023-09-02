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НовостиПолитика2 сентября 2023 3:17

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Украинские силы потеряли до роты военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России овладели двумя опорными пунктами украинский войск и отразили пять контратак противника на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что потери ВСУ составили до роты военнослужащих. Кроме того, в районе сел Ковшаровка и Подолы были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20, а рядом с Ковалевкой и Краснореченским расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил два беспилотника «Лелека-100» и «Валькирия».

Напомним, Министерство обороны России ранее сообщило, что российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. В ходе безуспешного наступления Киева в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка украинские войска потеряли до 50 бойцов, а также три гаубицы, в том числе самоходную установку Krab .