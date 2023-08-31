Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ у Сергеевки и Новоегоровки

Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ у Сергеевки и Новоегоровки Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. В ходе безуспешных атак в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка украинские войска потеряли до 50 бойцов, а также три гаубицы, в том числе самоходную установку KRAB производства Польши.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области.

В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ уже стягивает на это направление тыловые резервы.