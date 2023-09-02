NYT: Расширение БРИКС сигнализирует об угасании господства США Фото: REUTERS

Расширение БРИКС говорит о постепенном угасании глобального господства Соединенных Штатов, считает политолог Саранг Шидор.

Как заявил эксперт в статье для The New York Times, США игнорировали БРИКС более десяти лет, однако после расширения объединения безразличие Вашингтона «сменилось удивлением и даже тревогой». По мнению политолога, все большая привлекательность БРИКС «сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль».

Вместе с тем автор публикации полагает, что растущая популярность объединения может дать Вашингтону шанс «заново научиться практическому сотрудничеству» и перестать считать себя исключительной силой. В этом контексте, подчеркивает он, США должны увидеть в расширении БРИКС не угрозу, а «удачную возможность».

Как писал сайт KP.RU, новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Их членство в объединении начнется с 1 января 2024 года.