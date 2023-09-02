Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США проиграют России в случае ядерной войны Фото: REUTERS

Из-за решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по ПРО в 2022 году Соединенные Штаты стали уязвимыми для ядерного оружия России. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Чего Соединенные Штаты не учли, так это того, что из-за Джорджа Буша-младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надежную и эффективную систему противоракетной обороны, — подчеркнул эксперт.

Джонсон добавил, что в случае эскалации конфликта на Украине, которая приведет к дальнейшему противостоянию между Россией и США, Вашингтону понадобится несколько месяцев для сбора своей армии и отправки военных. Зная это, Москва может начать уничтожать американские военные корабли, чему никак не получится противостоять.

В этом же время у России есть возможность отражения любого ядерного оружия, запущенного Соединенными Штатами, а у Вашингтона такой возможности нет.

Ранее в британской газете Express заявили, что российский комплекс «Сармат» способен уничтожить Лондон всего за шесть минут. Обозреватель Мэтью Дули считает, что изначально «Сармат» был создан в качестве предупреждения Запада, а его выход на боевое дежурство — прямой сигнал для ЕС и НАТО.