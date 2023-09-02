Богомаз: ВСУ обстреляли села Климово и Курковичи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: стоп-кадр видео

Подразделения украинских войск обстреляли село Климово и поселок Курковичи в Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом, — говорится в сообщении.

Глава региона также добавил, что оперативные и экстренные службы работают в обоих населенных пунктах.

Ранее Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник самолетного типа на Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.