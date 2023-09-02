Медведев призвал относиться к западным начальникам, как к руководителям стран нацистской коалиции Фото: REUTERS

Почти все главы западных стран поддерживают Украину, поэтому к ним нужно относиться как к руководителям стран нацистской коалиции. Всех союзников Киева можно считать прямыми и явными пособниками нацистов. Такое заявление сделал зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

— Главари бандеровской «Украины» всё чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских» (понятно, что под «русскими» они понимают всё население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?, — говорится в сообщении.

Медведев добавил, что к пособникам нацистов можно отнести Байдена, Сунака, Трюдо, Шольца, Мелони, Макрона, а также руководителей Польши, Новой Зеландии, Австралии, Японии и Прибалтики. Политик призвал не «не предаваться сладким грезам», что Россия когда-то может помириться с этими странами и «зажить большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо внимательно относиться к биологическим угрозам, учитывая действия Соединенных Штатов, которые создали десятки специализированных биолабораторий.