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НовостиВ мире2 сентября 2023 7:43

Илон Маск согласился с утверждением, что Джо Байден — угроза демократии в США

По мнению американского писателя Майкла Шелленбергера, Байден разрушает легитимность демократии
Роман ПОЛОСИКОВ
Илон Маск согласился с утверждением, что Джо Байден — угроза демократии в США

Илон Маск согласился с утверждением, что Джо Байден — угроза демократии в США

Фото: REUTERS

Илон Маск согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера, который заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уничтожает легитимность демократической системы государства. Это мнение он опубликовал в аккаунте в социальной сети X.

— Правда, — ответил Илон Маск на публикацию писателя.

Шелленбергер в своем посте отмечал, что Министерство юстиции США всеми силами препятствует судебному преследованию сына главы государства Хантера Байдена, но при этом сам президент прикладывает огромные усилия для того, чтобы посадить в тюрьму своего главного оппонента в президентской гонке — Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск раскритиковал высшее американское руководство за их преклонный возраст и сравнил президента Джо Байдена и лидера республиканской партии в Сенате Конгресса Митча Макконнелла с «жуткими говорящими куклами».