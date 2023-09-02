Илон Маск согласился с утверждением, что Джо Байден — угроза демократии в США Фото: REUTERS

Илон Маск согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера, который заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уничтожает легитимность демократической системы государства. Это мнение он опубликовал в аккаунте в социальной сети X.

— Правда, — ответил Илон Маск на публикацию писателя.

Шелленбергер в своем посте отмечал, что Министерство юстиции США всеми силами препятствует судебному преследованию сына главы государства Хантера Байдена, но при этом сам президент прикладывает огромные усилия для того, чтобы посадить в тюрьму своего главного оппонента в президентской гонке — Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск раскритиковал высшее американское руководство за их преклонный возраст и сравнил президента Джо Байдена и лидера республиканской партии в Сенате Конгресса Митча Макконнелла с «жуткими говорящими куклами».