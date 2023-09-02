Умер актер Алексей Янин

Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Фото: РАМТ

Умер российский актер Алексей Янин, ему было 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.

Артист последние восемь лет боролся с последствиями тяжелого инсульта. 40 лет Янину исполнилось в марте этого года. О времени и месте прощания информация появится позже.

Алексей Янин родился в марте 1983 года, с 2004 года он служил в Российском академическом Молодежном театре. Помимо карьеры в театре Алексей успел сняться и в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них - "Студенты", "Трое сверху", "Дочки-матери", "Фурцева. Легенда о Екатерине" и т.д.

Также 2 сентября умер в возрасте 94 лет египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, об этом сообщают британские СМИ.