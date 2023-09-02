Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 сентября 2023 10:34

Le Figaro: украинцы любыми способами пытаются уклониться от мобилизации

Один украинец заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы сбежать из страны в Венгрию
Роман ПОЛОСИКОВ
Le Figaro: украинцы любыми способами пытаются уклониться от мобилизации

Le Figaro: украинцы любыми способами пытаются уклониться от мобилизации

Фото: REUTERS

Украинские мужчины любыми способами стараются избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и попадания в зону боевых действий. Об этом рассказывает французская газета Le Figaro со слов одного из бойцов ВСУ.

— Я видел отрубленную голову, кого-то расстреляли, — поделился боец, подчеркнув, что решил дезертировать, увидев реальную ситуацию в зоне боевых действий.

Также украинский солдат рассказал, что один мужчина заплатил пять тысяч долларов за возможность сбежать из Украины в Венгрию. В газете привели статистику, согласно которой более 13 тысяч украинцев, пытавшихся сбежать из страны, были арестованы.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что рост числа украинских дезертиров связан с тем, что люди стали понимать, что им «некого и нечего защищать».