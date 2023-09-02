Советник Пушилина Гагин объяснил, почему солдаты ВСУ стали чаще дезертировать Фото: REUTERS

Все чаще украинцы стали пытаться уклониться от вступления в ряды ВСУ, понимая, что им «некого и нечего защищать». Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, комментируя возросшее число украинских дезертиров.

— Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, — подчеркнул Гагин.

Также советник главы ДНР подчеркнул, что срок жизни обычного украинца на линии соприкосновения — это часы. Люди стали понимать, что защищать Зеленского и всю его банду, которая буквально кормится за счет крови своего народа, действительно глупо.

Ранее французское издание Le Figaro рассказало, что Владимир Зеленский недоволен работой военкоматов на Украине, поскольку призывники регулярно уклоняются от службы путем дачи взяток чиновникам на местах.