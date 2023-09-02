AT: украинские войска не смогут провести наступление из-за огромных потерь Фото: REUTERS

Киев не сможет провести наступление из-за огромных потерь. Для крупной мобилизации Украине придется задействовать даже студентов. Об этом написал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

— Есть сообщения, что в этом месяце Киев предпримет попытку крупной мобилизации. Это, скорее всего, обернется неприятными последствиями для Зеленского, поскольку среди тех, кого завербуют, будут студенты, — рассказал Брайен.

Также в публикации подчеркнули, что Украина задействовала уже почти все возможные стратегические ресурсы и резервные подразделения, после этого Киеву приходится пополнять ряды ВСУ менее боеспособными солдатами. Эксперт предположил, что даже так нет никаких гарантий, что высокие потери прекратятся.

Ранее бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор рассказал, что украинская сторона случайно проговорилась о реальных потерях ВСУ в 400 тысяч погибших.