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НовостиПолитика2 сентября 2023 12:06

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты HIMARS и 25 беспилотников за сутки

Российская ПВО также перехватила одну противорадиолокационную ракету HARM
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты HIMARS и 25 беспилотников за сутки

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты HIMARS и 25 беспилотников за сутки

Фото: REUTERS

Российские подразделения средствами ПВО за сутки перехватили два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационную ракету HARM и 25 украинских беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что с начала проведения спецоперации было уничтожено 466 самолетов и 247 вертолетов противника. Помимо этого удалось ликвидировать более шести тысяч беспилотников, около 12 тысяч танков и других бронированных машин, а также большое количество другого западного вооружение и боеприпасов.

Ранее стало известно, что российская система ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью. По предварительным данным разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.