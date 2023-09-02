Российские средства ПВО уничтожили две ракеты HIMARS и 25 беспилотников за сутки Фото: REUTERS

Российские подразделения средствами ПВО за сутки перехватили два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационную ракету HARM и 25 украинских беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США, — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что с начала проведения спецоперации было уничтожено 466 самолетов и 247 вертолетов противника. Помимо этого удалось ликвидировать более шести тысяч беспилотников, около 12 тысяч танков и других бронированных машин, а также большое количество другого западного вооружение и боеприпасов.

Ранее стало известно, что российская система ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью. По предварительным данным разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.