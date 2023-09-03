Михаил Шуфутинский назвал «3 сентября» одной из главных песен своей жизни Фото: Иван ВИСЛОВ

Свой главный хит «Третье сентября» на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева Михаил Шуфутинский первый раз исполнил в 1993 году. С каждым годом песня становится все популярнее. Большой ажиотаж возник пять лет назад.

По словам самого Шуфутинского, к песне люди пытаются приурочить какое-либо важное событие. Ажиотаж к песне сам по себе растет.

Несмотря на то, что на эту песню у Шуфутинского нет даже клипа и никак раскручивать «Третье сентября» исполнитель даже не пытался. При этом, Михаил Захарович называет песню одной из главных в своей жизни.

Игорь Николаев говорил, что у него придумалась строчка «я календарь переверну - и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну – и снова 3 сентября». После она отлично легла на музыку композитора Игоря Крутого.

Сам Шуфутинский признался, что как только Крутой сыграл мелодию, певец сразу узнал в ней что-то свое.

«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это мое. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай ее», - отметил певец.

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За последние годы, благодаря одноименному хиту, день 3 сентября стал почти праздничным. Песня «Третье сентября» впервые прозвучала 30 лет назад. Сейчас ролики с хитом и мемы на песню «Третье сентября» пересылают друг другу и стар, и млад. Авторы песни за каждое ее публичное звучание получают авторские отчисления (читайте далее).