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НовостиОбщество2 сентября 2023 13:43

МВД начало проверку в отношении артистки Лии Ахеджаковой на дискредитацию ВС РФ

Народной артистке РФ грозит штраф или административный арест
Дарья ЧИПУРНАЯ
МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

МВД начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой началась проверка по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка инициирована главным управлением МВД России по Москве после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Речь идет об инциденте, который произошел 27 июня в Бремене во время спектакля "Мой внук Вениамин". 85-летня артистка вышла на сцену с флагом Украины. Это попало на видео и было опубликовано в интернете.

Известно, что в отношении Ахеджаковой может быть выписан денежный штраф, также ей грозит административный арест.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2023 года Лия Ахеджакова после ряда непатриотичных интервью уехала на заработки в Европу, однако там билеты на спектакли с ее участием распродают с трудом.