Трехмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу, несмотря на помощь НАТО, сообщили в ДНР Фото: REUTERS

Трехмесячное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит неудачу, даже несмотря на помощь со стороны стран блока НАТО. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, многотысячные потери ВСУ должны показать украинскому обывателю, насколько глупо киевский режим тратит человеческие и материальные ресурсы и как безразлично относится к своему народу.

"А во вторых - показать эффективность наших Вооруженных сил: в условиях активной обороны мы удержали практически всю линию фронта за эти три месяца, в которые Украина крайне агрессивно использовала все свои возможности и практически все возможности блока НАТО", - продолжил советник Дениса Пушилина, слова которого приводит РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что ВСУ пользовались не только натовской техникой, но и средствами их разведки, однако никакого результата это им не принесло. "Они не добились никакого успеха", - заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что только за неделю российские военные уничтожили свыше 5,5 тысяч солдат ВСУ. Общая цифра погибших украинских солдат, которая тщательно скрывалась офисом Зеленского, была случайно вскрыта Киевом. Эта цифра достигла 400 тысяч и, судя по всему, продолжает расти.