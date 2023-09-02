Актриса Ахеджакова объяснила свое появление на сцене в Бремене с флагом Украины

Ахеджакова объяснила свое появление на сцене с украинским флагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала свое появление на сцене в немецком Бремене с украинским флагом.

Речь идет об инциденте, который произошел 27 июля после спектакля "Мой внук Вениамин" в Бремене. По словам 85-летней Ахеджаковой, украинский флаг ей подсунул провокатор во время поклонов, когда зрители одаривают актеров цветами и подарками.

"Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят", - сказала Ахеджакова "Газете.Ru".

Ранее стало известно, что ГУ МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после обращения в ведомство главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Актрисе может грозить штраф или административное наказание.