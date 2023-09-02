В Турции жители увидели падение крупного метеорита Фото: REUTERS

На юге-востоке Турции упал крупный метеорит. Свидетелями падения светящегося космического объекта стали жители пяти турецких провинций, сообщает местный телеканал NTV.

Падение метеорита произошло 2 сентября 2023 года приблизительно в 20:15 по местному времени (совпадает с московским). Его заметили в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, и Газиантеп на юго-востоке Турции. Кадры с летящим к поверхности объектом голубовато-зеленого оттенка тут же разлетелись по соцсетям.

Объект раскололся на несколько частей не долетая до Земли. Сначала небо Турции залилось ярким светом из-за горящих обломков, а затем вновь стало полностью темным.

Сообщается, что власти Турции пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее KP.RU писал о том, что метеорит упал в Иркутской области на окраине города Усть-Кут.