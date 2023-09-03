Киевский вокзал Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Фото: "КП" Архив

Киевский вокзал Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва, рассказали ТАСС в экстренных службах города.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала, проводится эвакуация», – сообщил собеседник агентства.

На месте инцидента сейчас работают специалисты, информация об угрозе взрыва проверяется.

Напомним, в начале августа поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве, при этом она продолжала работать в штатном режиме. Аналогичное сообщение о минировании телебашни поступило в конце июня, при этом проводилась эвакуация посетителей Останкинской башни.

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