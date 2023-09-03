Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 сентября 2023 0:24

Взрывы прогремели в порту Рени Одесской области

На Украине заявили об ударах беспилотников по военным объектам в одесском порту Рени
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Взрывы прогремели в порту Рени Одесской области

Взрывы прогремели в порту Рени Одесской области

Фото: REUTERS

В порту Рени Одесской области произошло несколько мощных взрывов.

Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прогремели после атаки ударных беспилотников. Кроме того, были слышны взрывы в Измаиле и Николаевской области.

В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают, удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2». По их информации, было зафиксировано не менее трех взрывов. Предположительно, дроны поразили военные объекты на прилегающей к порту территории.

Между тем информацию об атаке ударных дронов на объекты в Одесской области подтвердили в своем Telegram-канале Воздушные силы Украины.

Напомним. в середине августа в городах Измаил и Рени прогремели взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.