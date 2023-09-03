Взрывы прогремели в порту Рени Одесской области Фото: REUTERS

В порту Рени Одесской области произошло несколько мощных взрывов.

Как передает издание «Украина.ру», взрывы в порту прогремели после атаки ударных беспилотников. Кроме того, были слышны взрывы в Измаиле и Николаевской области.

В свою очередь украинские мониторинговые каналы сообщают, удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2». По их информации, было зафиксировано не менее трех взрывов. Предположительно, дроны поразили военные объекты на прилегающей к порту территории.

Между тем информацию об атаке ударных дронов на объекты в Одесской области подтвердили в своем Telegram-канале Воздушные силы Украины.

Напомним. в середине августа в городах Измаил и Рени прогремели взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.