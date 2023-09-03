В США тысячи гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Невада десятки тысяч человек, приехавших на музыкальный фестиваль Burning Man, оказались заблокированы в пустыне из-за сильных дождей.

Как передает телеканал CNN, ливни начались в Блэк-Рок-Сити в пятницу, 1 сентября, при этом температура воздуха в пустыне опускалась до 9 градусов. В результате дождей дороги и подъезды к аэропорту оказались размыты. Организаторы фестиваля в связи рекомендовали посетителям экономить еду, воду и топливо.

Одна из участниц фестиваля рассказала, что после ливней пустыня оказалась покрыта слоем липкой глины, из-за чего посетители начали заматывать ноги в мешки от мусора. Въезд на фестиваль будет закрыт до его окончания, предупредили организаторы Burning Man.

Напомним, фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок-Сити в штате Невада. В ходе него участники создают арт-объекты и необычные транспортные средства, а в конце фестиваля сжигают их.