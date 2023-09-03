The Times: Экс-глава МО Британии Уоллес хотел сорвать покупку вертолетов из США

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес пытался сорвать покупку американских вертолетов Chinook, сообщают британские СМИ.

По информации The Times, незадолго до своей отставки экс-глава британского Минобороны предлагал отменить контракт на покупку вертолетов в рамках программы сокращения расходов ведомства. Как пишет газета, Уоллес «ясно дал понять министру обороны США Ллойду Остину, что рассматривает возможность расторжения сделки».

Собеседники издания рассказали, что чиновник был против покупки Chinook не только из-за их высокой цены, но и потому, что Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Отменой контракта на покупку вертолетов Уоллес хотел разозлить США, высказал мнение один из чиновников.

Напомним, Бен Уоллес ушел в отставку после четырех лет работы на посту главы военного ведомства Соединенного Королевства.