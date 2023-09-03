Российские мотострелки разбили блиндажи ВСУ под Соледаром Фото: REUTERS

Разведчики 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России своим минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи украинской армии, расположенные под Соледаром.

«С трех выстрелов поражена цель - блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях - метров 200 здесь до наших позиций», - приводит РИА Новости заявление разведчика, выполняющего ряд задач на данном участке.

Сообщается также, что за счет работы расчета беспилотника артиллеристы ВС России ликвидировали два блиндажа украинских боевиков на расстоянии примерно 200 м от российских позиций.

Напомним, на прошлой неделе, 28 августа, разведка 200-й бригады российских войск при помощи FPV-дроном недалеко от Соледара уничтожила блиндаж, в котором периодически прятались военные украинской армии.