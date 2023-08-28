Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ под Соледаром при помощи FPV-дрона Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили блиндаж украинских солдат FPV-дроном недалеко от Соледара. Об этом проинформировало агентство РИА Новости.

По данным издания, блиндаж был обнаружен разведкой 200-й бригады Вооруженных сил России рядом с наблюдательным пунктом украинской армии. В него иногда прятались военнослужащие, работая с беспилотниками и артиллерией.

На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, показана работа оператора дрона, в ходе которой был поражен блиндаж.

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