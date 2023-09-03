Экс-разведчик США Риттер: деколонизация Африки будет серьезной угрозой Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс деколонизации Африки несет большую угрозу для Парижа. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Регион просыпается. Жители начинают понимать, что … Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие … прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают», - сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Риттер назвал события в Габоне манифестацией процесса деколонизации, особенно больно ударившей по Парижу, который продолжал доминировать над частью африканских стран. Экс-разведчик также отметил, что Габон был французским источником урана, подарив Франции независимость от США в сфере ядерной энергетики.

«Будут также политические последствия, поскольку многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке», - добавил он.

Напомним, военный переворот в Габоне произошел в ночь на среду, 30 августа. Главой страны на этот переходный назначили генерала Бриса Олиги Нгемакака. Сайт KP.RU ранее рассказал, почему этот переворот так больно ударил по Франции.