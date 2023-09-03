Правительство Франции пообещало запретить одноразовые электронные сигареты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила о планах правительства республики ввести запрет на одноразовые электронные сигареты, подчеркнув, что такие устройства «формируют плохие привычки у молодежи».

«Планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты», - заявила глава французского правительства в эфире телеканала RTL.

Борн отметила, что подобные электронные сигареты заправляются жидкостью, которая содержит от 0 до 20 мг/мл никотина, чего хватает на несколько сотен затяжек.

«Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака», - добавила она, призвав «остановить» это.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что электронные сигареты содержат канцерогены, а также отметили, что такие устройства ведут к эпидемии никотиновой зависимости.