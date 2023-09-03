Режим ЧС введен в пострадавшем от ливней Приморье

Ливни нанесли ущерб на 7 млрд рублей. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморском крае был распространен на Дальнереченский городской округ, который также пострадал от сильных ливней. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в региональном правительстве.

«Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению», - сказано в заявлении, где отмечается, что данное постановление внес губернатор Олег Кожемяко.

В правительстве отметили, что введение режима ЧС поможет пострадавшему населению получить все выплаты за понесенный ущерб.

Напомним, 25 августа этого года Кожемяко сообщил, что, по предварительным оценкам, ливни нанесли ущерб на 7 млрд рублей.

Как писал сайт KP.RU, из-за ливней около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света. Кроме того, в двух детских садах пришлось эвакуировать детей, а в регионе была затоплена часть автодорог.