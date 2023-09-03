Два батальона ВСУ госпитализировали из-за болезни легионеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди украинских военных и польских наемников распространился легионеллез, известный как болезнь легионеров. Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове уже госпитализировали. Об этом сообщает «Украина.ру».

Как передает издание, вспышка инфекционной болезни произошла в 14-й отдельной механизированной бригаде (омбр) украинских войск на Купянском направлении.

Командование этой бригады изначально старалось скрывать факт эпидемии. Однако в ночь на воскресенье, 3 сентября, два стрелковых батальона 14-й омбр вывезли из окрестностей Купянска, доставив в инфекционные отделения больниц Харькова.

Уточняется, что два стрелковых батальона - это примерно тысяча военных. Боевые позиции госпитализированных займут остатки 32-й отдельной механизированной бригады, отправленной на переформирование после потерь около Новоселовского в Луганской Народной Республики (ЛНР).

Напомним, накануне появилось сообщение о росте числа заболевших легионеллезом в Польше. Согласно официальным данным, приведенным в пятницу, 1 сентября инфекцией заразились 158 человек, и она распространилась за пределы города Жешув, в котором отметили очаг заболевания.