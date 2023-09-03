Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 250 военных за сутки на Донецком направлении

ВС России отразили шесть контратак ВСУ на Донецком направлении за сутки Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 250 военнослужащих на Донецком направлении.

“В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США”, — уточнятся в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Также за прошедший день российские войска отразили на данном направлении шесть контратак штурмовых групп ВСУ. На соседнем Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 125 украинских военных и несколько единиц военной техники.

В свою очередь ВКС России в ночь на 3 сентября нанесли удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Минобороны РФ отметило, что все назначенные цели поражены.