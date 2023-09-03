ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России сообщило, в ночь со 2 на 3 сентября российские войска нанесли удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области.

"Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — уточняется в пресс-релизе Минобороны РФ.

Ранее утром 3 сентября украинские СМИ о серии взрывов в порту Рени Одесской области. Издание “Украина.ру” уточняло, что взрывы прогремели на прилегающей к порту территории, на которой могли находиться военные объекты.

Позже глава военной администрации Одесской области Олег Кипер подтвердил повреждение инфраструктуры портовых объектов.