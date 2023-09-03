Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на Россию и Украину для переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что международному сообществу нужно оказать давление на Москву и Киев для начала проведения переговоров.

По его словам, Пекин вместе с крупными государствами на Юге и Востоке должны оказать давление на Москву для начала мирных переговоров. Тем временем, от Вашингтона и стран - членов Европейского союза потребуется то же самое в отношении Киева.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», - бывший глава финского правительства в интервью для испанской газеты 20minutos

Стубб выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в Финляндии в августе этого года. Первый тур всеобщего голосования пройдет 28 января 2024 года, после чего может быть объявлен второй тур, который пройдет в феврале.

Напомним, на прошлой неделе, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо предложил Хельсинки создать совместное производство бронетранспортеров на украинской территории. Он напомнил, что Киев уже заключил меморандум о производстве шведских боевых машин пехоты CV-90, однако, по его словам, этого мало.