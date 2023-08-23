Зеленский предложил Финляндии открыть совместное производство БТР на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Финляндии создать совместное производство бронетранспортеров на украинской территории.

«Мы очень заинтересованы в ваших бронетранспортерах. Мы хотели бы производить их вместе на Украине», – заявил политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Зеленский сообщил, что Украина заключила меморандум о производстве шведских боевых машин пехоты CV-90, однако их Киеву мало. Какие именно БТР Украина хотела бы производить вместе с Финляндией, он не уточнил.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи в размере 109 миллионов евро.

Зимой этого года финские власти приняли решение предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. Хельсинки он обойдется в 400 миллионов евро.