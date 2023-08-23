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НовостиПолитика23 августа 2023 13:28

Зеленский предложил Финляндии открыть совместное производство БТР на Украине

Какие именно БТР Киев хотел бы производить, политик не уточнил
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский предложил Финляндии открыть совместное производство БТР на Украине

Зеленский предложил Финляндии открыть совместное производство БТР на Украине

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Финляндии создать совместное производство бронетранспортеров на украинской территории.

«Мы очень заинтересованы в ваших бронетранспортерах. Мы хотели бы производить их вместе на Украине», – заявил политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Зеленский сообщил, что Украина заключила меморандум о производстве шведских боевых машин пехоты CV-90, однако их Киеву мало. Какие именно БТР Украина хотела бы производить вместе с Финляндией, он не уточнил.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Финляндия направила Украине очередной пакет военной помощи в размере 109 миллионов евро.

Зимой этого года финские власти приняли решение предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. Хельсинки он обойдется в 400 миллионов евро.