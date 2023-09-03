Эксперт НИЦ "Аэроскрипт" Шифрин назвал четыре риска эксплуатации дронов в России Фото: Александр ГЛУЗ

Генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Владислав Шифрин заявил, что эксплуатация беспилотных летательных аппаратов в России на данный момент сопряжена с рядом рисков.

“Сегодня в части эксплуатации беспилотников существует четыре основных риска: недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей, недостаточная эффективность и неприятие обществом.” — сказал Шифрин в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что минимизация рисков в данный момент происходит лишь благодаря наложению эксплуатационных ограничений на полеты беспилотников, поскольку в ряде случаев технологии не позволяют снизить риски до приемлемого уровня.

Шифрин отметил, что подобные летательные аппараты также могут использоваться в целях причинения вреда людям и объектам на земле. В настоящее время, по его словам, НИЦ "Аэроскрипт" работает над созданием полностью автоматизированной системы управления рисками использования дронов и первый облик системы может быть создан уже к 2025 году.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству принять исчерпывающие меры для дальнейшей интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны.