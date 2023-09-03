РКН может начать блокировать сервисы с данными о способах обхода блокировок

РКН может получить возможность закрывать сервисы с данными о способах обхода блокировок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона о наделении Роскомнадзора возможностью блокировать сайты и сервисы, содержащие информацию о методах и способах обхода блокировок в России.

В опубликованном на федеральном портале законопроектов указано, что Роскомнадзор может получить полномочия “по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация ‎о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам”.

Уточняется, что перед рассмотрением проекта закона пройдет общественное обсуждение инициативы. Дискуссии будут длиться с 1 по 15 сентября 2023 года.