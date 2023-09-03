Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из регионов РФ

У российского лидера запланировано совещание по развитию одного из субъектов страны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит рабочую поездку в один из российских регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Кроме того, у российского лидера запланировано совещание по развитию одного из регионов страны, а также ожидается, что глава государства проведет заседание оргкомитета «Победа».

В конце предстоящей недели Путин может принять участие в Едином дне голосования.

Напомним, в начале следующей неделе, 4 сентября, российский лидер в Сочи проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайп Эрдоганом.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе встречи с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом, предложил ему заранее детально разобрать все вопросы, которые намечены на грядущую встречу президентов России и Турции.