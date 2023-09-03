Губернатор Приморья Кожемяко: Режим ЧС будет действовать не менее двух месяцев

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, беседуя 3 сентября 2023 года с журналистами, заявил о необходимости продления режима ЧС на территории региона как минимум на два месяца. Это наименьший срок, который нужен специалистам на первичное восстановление пострадавших от подтоплений территорий.

«У нас ещё не со всех населенных пунктов сошла вода, не со всех подстанций. Есть населённые пункты, к которым затруднён проезд, где-то его ещё и нет. В некоторых населённых пунктах электроснабжение подаётся через дизель-генераторы. Поэтому сейчас говорить о снятии режима ЧС как минимум преждевременно. Потребуется на это, с тем, чтобы завершить все рекреационные работы, как минимум два месяца», - сказал глава региона.

По данным экстренных служб Приморья, по состоянию на 3 сентября, в регионе остаются подтопленными более 120 домов, более 700 придомовых территорий. Размыты или уничтожены дороги, мосты, осуществляющие сообщение с 18 населёнными пунктами, а в пунктах временного размещения находятся 179 человек.

Ранее KP.RU сообщил о введении режима ЧС на территории Приморского края, в связи с обильными ливнями, вызвавшими серьёзные разрушения.