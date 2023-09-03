Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым на борту отстыковался от МКС Фото: EAST NEWS

Космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Андрей Федяев, вместе с другими членами экипажа отстыковался от Международной космической станции. Его прибытие на Землю ожидается поздним вечером воскресенья, 3 сентября 2023 года, о чём сообщили на сайте НАСА.

Отстыковка корабля началась в воскресенье, в 14:05 по московскому времени. Приводнение же Crew Dragon ожидается после 23:00 того же дня, ориентировочно, местом приземления назначено восточное побережье США. НАСА также будет вести прямую трансляцию приводнения корабля.

Напомним, что Федяев работал на МКС с марта 2023 года, вместе с коллегами из других стран - Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом из НАСА, Султаном аль-Нейади из Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее KP.RU сообщил, что Роскосмос озвучил планы по научным исследованиям на МКС вплоть до 2030 года.