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НовостиЗвезды3 сентября 2023 14:09

Актер Александр Носик впервые стал отцом в 51 год

Супруга родила ему девочку, другие подробности актер не раскрыл
Сергей ЧИКОВ
Актер Александр Носик

Актер Александр Носик

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Александр Носик, звезда сериалов “Тайны следствия” и “Возвращение Мухтара”, впервые стал отцом на 52 году жизни.

“Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек!” — написал актер в своих соцсетях.

Артист опубликовал трогательный пост в соцсетях.

Артист опубликовал трогательный пост в соцсетях.

Носик отметил, что супруга родила ему девочку, однако других подробностей он раскрывать не стал.

Впервые актер официально женился лишь в сорокалетнем возрасте, однако первый брак с Ольгой фон Зигнер распался через шесть лет. Спустя три года Носика заметили с незнакомой девушкой, которую в СМИ посчитали его новой женой из-за того, что на их пальцах были заметны обручальные кольца.

Напомним, недавно знаменитый американский актер Аль Пачино снова стал отцом в свои 83 года. Матерью младенца стала 29-летняя кинопродюссер Нур Альфаллах.