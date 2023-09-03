Минобороны Румынии: удары России по порту Рени не несут угрозы стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Румынии, проанализировав обстановку в Одесской области Украины, заявило о том, что российские точечные удары по инфраструктуре порта Рени никогда не угрожали румынской безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

«Ответственные структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», - заявлено в румынском Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что следят за обстановкой вокруг страны, и укрепляют оборону у восточных границ, следуя мерам, установленным «национальными и союзническими планами». Поводом же для заявления стал удар ВКС РФ по топливным хранилищам в порту Рени, которые используются для снабжения техники ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 3 сентября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по топливным хранилищам в Одесской области Украины.