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НовостиПолитика3 сентября 2023 14:18

Минобороны Румынии: удары России по порту Рени не несут угрозы стране

Военные Румынии прокомментировали удары РФ по порту Рени в Одесской области
Сергей КУДРИН
Минобороны Румынии: удары России по порту Рени не несут угрозы стране

Минобороны Румынии: удары России по порту Рени не несут угрозы стране

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Румынии, проанализировав обстановку в Одесской области Украины, заявило о том, что российские точечные удары по инфраструктуре порта Рени никогда не угрожали румынской безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

«Ответственные структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников прошлой ночью на инфраструктуру порта Рени. Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии», - заявлено в румынском Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что следят за обстановкой вокруг страны, и укрепляют оборону у восточных границ, следуя мерам, установленным «национальными и союзническими планами». Поводом же для заявления стал удар ВКС РФ по топливным хранилищам в порту Рени, которые используются для снабжения техники ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 3 сентября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по топливным хранилищам в Одесской области Украины.