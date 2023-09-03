Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: истребители F-16 будут уязвимы перед российской ПВО Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не смогут поменять ход конфликта на Украине из-за серьезной уязвимости перед российскими системами ПВО.

"На театре военных действий им нужно противостоять одним из самых передовых средств ПВО, их просто собьют", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон подчеркнул, что даже самые современные американские истребители F-35 не способны без потерь пролететь мимо российских систем ПВО, поэтому передача Украине старых F-16 “станет суровым уроком” для стран НАТО, показывающим необходимость разрабатывать оружие, учитывая потенциал обороны предполагаемого противника.

“Российская ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней”, — резюмировал Джонсон.

Напомним, ранее обозреватель Майя Карлин также отмечала, что истребители F-16 не смогут противостоять российским системам ПВО, а украинских летчиков, привыкших к управлению советскими МиГ-29, будет крайне сложно переучить на новые самолеты.