19FortyFive: российские системы ПВО С-300 легко уничтожат истребители F-16

19FortyFive: российские С-300 легко уничтожат истребители F-16 Фото: Минобороны РФ

Обозреватель Майя Карлин заявила, что американские истребители F-16 не смогут противостоять российским системам противовоздушной обороны.

“Фактически эти самолеты никогда не сталкивались с российскими средствами ПВО в реальных боевых действиях. Более того, этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300”, — пишет журналиста в статье для 19FortyFive.

Карлин подчеркнула, что украинских летчиков, привыкших к управлению советскими МиГ-29, будет крайне сложно переучить на F-16, поскольку все системы управления западных истребителей совершенно другие.

Напомним, ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung предупреждала, что американские истребители F-16 могут больше навредить ВСУ, чем помочь, поскольку аэродромы их базирования станут законной целью ВС России.

Командующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер также отмечал, что украинских летчиков будет крайне сложно переучить на западную технику, поскольку нормальная подготовка пилота F-16 занимает от 4 до 5 лет.

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