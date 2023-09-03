Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер разводится с певцом Джо Джонасом, фото: Eastnews/FotoLink

Очередной громкий развод звёздной пары в Голливуде разнёсся по западным СМИ: расходятся звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер, сыгравшая Сансу Старк, и её муж - певец Джо Джонас. При этом инициатива в расставании принадлежит именно супругу, о чём сообщили сразу несколько зарубежных изданий.

Джонас, как сообщают журналисты со ссылкой на источники, уже долгое время недоволен супругой, так как на него легли все заботы по воспитанию и содержанию двух дочерей, несмотря на обилие собственной работы и туров. Конфликт в семье зрел на протяжении полугода, пока в какой-то момент папарацци не заметили Джонаса на публике без обручального кольца.

Выяснилось, что певец уже взял консультации у двух адвокатов, и в ближайшее время намерен подать документы на развод. Официально же супруги эти слухи не комментируют, однако точно известно, что звёзды продали совместный особняк в Майями, купленный в 2022 году.

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