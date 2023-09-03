CNN: разногласия в G20 по Украине осложнят председательство Бразилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председательство Бразилии на саммите G20, который должен будет пройти в 2024 году, может оказаться под сомнением, из-за того что в «Большой двадцатке» есть серьёзные разногласия по конфликту на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

«Несмотря на то, что время ещё есть, этот глубокий раскол также скажется на саммите под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро, вероятно, в середине ноября 2024 года. Дело в том, что отражения разногласий, обострившихся в результате войны, никуда не денутся, даже если конфликт завершится в следующем году», - говорится в публикации.

Ссылаясь на источники в МИД Бразилии, журналисты заявляют, что Бразилиа полностью осознаёт все возможные сложности с председательством на саммите, однако настроены оптимистично. По мнению властей страны, саммит всё равно позволит ей усилить международные позиции, если удастся как-либо сгладить шероховатости между участниками G20.

Ранее KP.RU сообщил, что на саммите G20 в 2023 году Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.