Захарова подтвердила, что Лавров представит Россию на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдет в Индии, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По поручению президента России делегацию возглавит Лавров», – сказала она в беседе с ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент не планировал поездку в Индию на саммит G20. Накануне встречи глав «Большой двадцатки» Владимир Путин может провести очную встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в России.

Сайт KP.RU рассказывал, как в Индии жестко указали Украине на свое место, не пригласив офис Зеленского на предстоящий саммит в сентябре для сохранения отношений с Москвой.

Глава МИД РФ высказал мнение, что позиции БРИКС в «Большой двадцатке» укрепятся после того, как данное объединение расширится.