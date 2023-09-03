Школьники из России победили на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, фото: пресс-служба МФТИ

Ученики московских школ получили две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Венгрии. Против ребят выступали команды из почти 90 стран мира, о чём рассказал в своём телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя школьников с победой.

«За информационными технологиями - будущее, наши ребята знают об этом не понаслышке. Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике», - написал Собянин.

Наивысшие награды получили Иван Пискарёв, ученик школы №2086, и Антон Степанов, из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова. Финалом олимпиады было обязательное решение и программирование трёх алгоритмических задач, с чем школьники справились на отлично.

Ранее KP.RU сообщил, что 35% учеников российских школ заявили, что хотели бы, чтобы их уроки проводили роботы.