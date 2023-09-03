Зеленский уволил министра обороны Украины Резникова Фото: REUTERS

3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о своём решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова, и заменить его на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом Зеленский заявил в своём обращении к украинскому парламенту.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - сообщил Зеленский.

Украинский президент уточнил, что по его мнению - возглавить Минобороны должен Рустем Умеров, которого «все знают» в Верховной Раде, и который «не нуждается в представлении». Официальный указ об отставке Резникова ожидается в ближайшее время - пока что Зеленский попросил парламент одобрить его решение, что будет обсуждаться на следующей неделе.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё 31 августа депутаты украинской Рады сообщили о скором увольнении Резникова с поста министра обороны.

Отметим, что Резников не раз оказывался в центре коррупционных скандалов. Последний крупный полыхал в конце августа. В украинских СМИ появилась информация, что минобороны незалежной закупало куртки для солдат по завышенной втрое цене. По цене зимних курток закупались летние или просто плохого качества. В ответ на обвинения Резников предложил журналистам пари и обещал уйти с должности, если информация СМИ о закупках курток окажется правдивой.

Ранее украинское минобороны также уличили в закупке продовольствия для военных по ценам вдвое или втрое дороже обычных. Потери бюджета от оценили в 12 миллионов гривен (около 325 тысяч долларов).