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НовостиПолитика3 сентября 2023 20:14

Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя

Дрейвен заявил, что режим Зеленского не способен защитить Украину
Сергей КУДРИН
Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя

Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен написал пост в соцсети X, в котором раскритиковал требования президента Украины Владимира Зеленского, выдвинутые российскому лидеру Владимиру Путину, о «передаче Крыма без боя».

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», - написал Дрейвен.

Напомним, что Зеленский уже неоднократно, публично грезил стремлением отобрать Крымский полуостров, перешедший России по результатам законного волеизъявления крымчан. На днях украинских президент сообщил о разработке некоего «плана по деоккупации» Крыма

Ранее KP.RU сообщил, что издание Responsible Statecraft жёстко раскритиковало Зеленского за стремление захватить Крым. По мнению обозревателей, оно приводит к крайне тяжёлым последствиям для ВСУ, и для Украины в целом.