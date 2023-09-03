Ветеран ВС США Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен написал пост в соцсети X, в котором раскритиковал требования президента Украины Владимира Зеленского, выдвинутые российскому лидеру Владимиру Путину, о «передаче Крыма без боя».

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», - написал Дрейвен.

Напомним, что Зеленский уже неоднократно, публично грезил стремлением отобрать Крымский полуостров, перешедший России по результатам законного волеизъявления крымчан. На днях украинских президент сообщил о разработке некоего «плана по деоккупации» Крыма

Ранее KP.RU сообщил, что издание Responsible Statecraft жёстко раскритиковало Зеленского за стремление захватить Крым. По мнению обозревателей, оно приводит к крайне тяжёлым последствиям для ВСУ, и для Украины в целом.