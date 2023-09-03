RS: желание Зеленского захватить Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ Фото: REUTERS

Издание Responsible Statecraft заявило, что желание президента Украины Владимира Зеленского военным путем захватить Крымский полуостров уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми.

“Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего наступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками.” — пишет автор статьи.

По его мнению, конфликт пошел в фазу на истощение, однако в случае затягивания боевых действий Россия победит в нем, а обескровленная украинская армия будет окончательно разгромлена в ходе контрудара ВС России, после которого Киев потеряет еще больше территорий.

Напомним, ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон также заявлял, что киевский режим рискует потерять Харьков и Одессу, если продолжит отказываться от мирных переговоров с Москвой.

В свою очередь обозреватель издания Defense News Дэниел Депетрис отмечал, что разведка США начинает сомневаться в способности ВСУ добиться поставленных целей в текущем наступлении.