Глава парламента Крыма объяснил отставку Резникова провалом наступления ВСУ

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Алексея Резникова в отставку с поста министра обороны страны в связи с провалом наступления Вооруженных сил республики, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого «контрнаступа» не достигаются ими», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как полагает глава крымского парламента, смена министра обороны направлена на спасение всей команды президента Украины, но на ситуацию на поле боя не повлияет. По мнению Константинова, на пост главы Минобороны «берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере». У этих людей «нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут согласиться сотрудничать с Зеленским», добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 3 сентября украинский лидер объявил снятии с должности министра обороны Алексея Резникова. Вместо него пост главы Минобороны Украины займет депутат Верховной Рады и глава Фонда госимущества Рустем Умеров.