Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщиа Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне специальной военной операции на Украине.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО», – передает ТАСС сообщение представителя Министерства обороны России.

Собеседник агентства отметил, что первый экипаж, который успешно выполнил задачу применения «Кинжала» в зоне спецоперации, был представлен к государственным наградам.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявлял, что Вашингтон ничем не может ответить на гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», показавший свою эффективность в ходе спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года российские войска уничтожили под Киевом ракетами «Кинжал» американский комплекс противовоздушной обороны Patriot. В Минобороны РФ сооющали, что ВС РФ били высокоточными ракетами по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.