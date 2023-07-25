Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США нечем ответить на гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США не смогут ответить на российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Вашингтон ничем не может ответить на гиперзвуковой ракетный комплекс “Кинжал”, показавший свою эффективность в ходе спецоперации на Украине.

“Запомните мои слова, Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет. <…> От них не укрыться”, — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макговерн подчеркнул, что российская армия успешно применяет гиперзвуковые “Кинжалы” в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что даже американские системы Patriot оказались бессильны против этих ракет, поэтому отправка на Украину истребителей F-16 тем более не способна изменить ход конфликта.

Напомним, российские войска уничтожили уже два комплекса Patriot. Военный обозреватель “КП” Виктор Баранец рассказывал, почему американский Patriot оказался бессилен против “Кинжалов” и насколько рухнули акции производителя данных систем, после первой уничтоженной установки около Киева.

Также недавно спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинские системы ПВО бессильны и против ракет “Оникс”, активно применяемых российскими войсками в последних ударах по военным объектам в Одессе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)